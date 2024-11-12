Глумление юных блогерш над «Крокусом» обернулось отчислением и уголовкой

Во Владимирской области руководство Александровского промышленно-правового колледжа отчислило блогершу, которая посмеялась над жертвами теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщили РИА «Новости» в самом учебном заведении.

«Одна у нас обучается, вторая отчислена из колледжа… недавно, но не ходит она уже год, у неё задолженностей очень много. Так что мы планировали её отчислять», — уточнила заместитель директора по учебно-информационной работе Татьяна Григорьева.

В глумлении над жертвами теракта участвовало две девушки, которую из них отчислили не сообщается. Но ранее мама одной из них говорила, что боится отчисления дочери, так как у неё якобы хорошие оценки и она учится на парикмахера. По словам Григорьевой, вопрос по второй студентке решит директор. Возможно, ей сделают просто выговор, если успеваемость приемлемая. Также против родителей одной из блогерш следствие завело уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в телеграм-канале подмосковного СК.