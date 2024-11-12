Глумление юных блогерш над «Крокусом» обернулось отчислением и уголовкой
СК завёл дело на родителей блогерши, глумившейся над терактом в «Крокусе»
Во Владимирской области руководство Александровского промышленно-правового колледжа отчислило блогершу, которая посмеялась над жертвами теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщили РИА «Новости» в самом учебном заведении.
«Одна у нас обучается, вторая отчислена из колледжа… недавно, но не ходит она уже год, у неё задолженностей очень много. Так что мы планировали её отчислять», — уточнила заместитель директора по учебно-информационной работе Татьяна Григорьева.
В глумлении над жертвами теракта участвовало две девушки, которую из них отчислили не сообщается. Но ранее мама одной из них говорила, что боится отчисления дочери, так как у неё якобы хорошие оценки и она учится на парикмахера. По словам Григорьевой, вопрос по второй студентке решит директор. Возможно, ей сделают просто выговор, если успеваемость приемлемая. Также против родителей одной из блогерш следствие завело уголовное дело.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в телеграм-канале подмосковного СК.
Как уточняется, в действиях несовершеннолетней блогерши выявлены признаки асоциального поведения, а также она распивает на камеру спиртное.
Напомним, две девушки 17 и 18 лет приехали к зданию «Крокус сити холла» в Красногорске и записали видеоролик, на котором одна из них пошутила, что сейчас они «будут устраивать теракт». Видео заинтересовало СК, начата проверка по подозрению в оправдании терроризма. Подозреваемые уже назвали своё поведенеи неподобающим и извинились на камеру.