Камила Валиева сыграет Крысиную королеву в шоу Навки «Щелкунчик»

Российская фигуристка Камила Валиева исполнит роль Крысиной королевы в ледовом шоу «Щелкунчик». Об этом в личном телеграм-канале сообщила организатор мероприятия Татьяна Навка.

Камила Валиева в образе Крысиной королевы. Изображение © Telegram / Navka Show

«Камила Валиева выступит в роли Крысиной Королевы в самом ожидаемом шоу этого года «Щелкунчик», — говорится в публикации.