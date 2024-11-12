Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 14:54

Камила Валиева сыграет Крысиную королеву в шоу Навки «Щелкунчик»

Фигуристка Камила Валиева. Обложка © VK / Камила Валиева

Фигуристка Камила Валиева. Обложка © VK / Камила Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева исполнит роль Крысиной королевы в ледовом шоу «Щелкунчик». Об этом в личном телеграм-канале сообщила организатор мероприятия Татьяна Навка.

Камила Валиева в образе Крысиной королевы. Изображение © Telegram / Navka Show

Камила Валиева в образе Крысиной королевы. Изображение © Telegram / Navka Show

«Камила Валиева выступит в роли Крысиной Королевы в самом ожидаемом шоу этого года «Щелкунчик», — говорится в публикации.

Представление будут показывать на столичной арене «Мегаспорт». Даты проведения: с 20 декабря по 12 января.

Экс-врач Валиевой объяснил, как в допинг-дело фигуристки попало сразу 60 лекарств
Экс-врач Валиевой объяснил, как в допинг-дело фигуристки попало сразу 60 лекарств

Напомним, ранее Камила Валиева в беседе с прессой заявила о планах продолжить спортивную карьеру по истечению срока дисквалификации на четыре года. Наказание вступило в силу 25 декабря 2021 года, помимо запрета на выступления фигуристку лишили завоёванной в командном зачёте пекинской Олимпиады золотой медали.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Камила Валиева
  • Знаменитости
  • Фигурное катание
  • Поп-культура и Развлечения
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar