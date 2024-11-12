Камила Валиева сыграет Крысиную королеву в шоу Навки «Щелкунчик»
Фигуристка Камила Валиева. Обложка © VK / Камила Валиева
Российская фигуристка Камила Валиева исполнит роль Крысиной королевы в ледовом шоу «Щелкунчик». Об этом в личном телеграм-канале сообщила организатор мероприятия Татьяна Навка.
Камила Валиева в образе Крысиной королевы. Изображение © Telegram / Navka Show
«Камила Валиева выступит в роли Крысиной Королевы в самом ожидаемом шоу этого года «Щелкунчик», — говорится в публикации.
Представление будут показывать на столичной арене «Мегаспорт». Даты проведения: с 20 декабря по 12 января.
Напомним, ранее Камила Валиева в беседе с прессой заявила о планах продолжить спортивную карьеру по истечению срока дисквалификации на четыре года. Наказание вступило в силу 25 декабря 2021 года, помимо запрета на выступления фигуристку лишили завоёванной в командном зачёте пекинской Олимпиады золотой медали.