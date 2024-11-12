Россиянам раскрыли, когда начнёт снижаться ключевая ставка

Ключевая ставка действительно может начать снижаться весной — такого развития событий не исключил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что если инфляция будет снижаться, то за ней последует и ставка.

«ЦБ, конечно, почти на 100% ориентируется на недельные данные по инфляции. Вполне возможно, что ключевая ставка начнёт снижаться весной. Конечно, если инфляция снижается, то весной «ключ» может начать снижаться. Раньше чем весной — вряд ли, зависит от инфляции», — отметил эксперт.