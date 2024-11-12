Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 14:37

Россиянам раскрыли, когда начнёт снижаться ключевая ставка

Аналитик Разуваев: Ключевая ставка может начать снижаться весной

Ключевая ставка действительно может начать снижаться весной — такого развития событий не исключил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что если инфляция будет снижаться, то за ней последует и ставка.

«ЦБ, конечно, почти на 100% ориентируется на недельные данные по инфляции. Вполне возможно, что ключевая ставка начнёт снижаться весной. Конечно, если инфляция снижается, то весной «ключ» может начать снижаться. Раньше чем весной — вряд ли, зависит от инфляции», — отметил эксперт.

При этом наиболее значительное снижение инфляции произойдёт, если закончится конфликт на Украине и оборонные расходы будут снижены, добавил Разуваев.

ЦБ пришлось опровергать слова депутата Госдумы об обещаниях Набиуллиной
ЦБ пришлось опровергать слова депутата Госдумы об обещаниях Набиуллиной

Напомним, 25 октября Совет директоров ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку на два процентных пункта: с 19% до 21% годовых. При этом регулятор оценил как высокую вероятность дальнейшего повышения ставки в декабре.

Обложка ©

Life.ru

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar