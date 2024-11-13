Букеровскую премию 2024 года получил роман из 136 страниц о космонавтах на МКС

Британская писательница Саманта Харви удостоилась Букеровской премии 2024 года за роман «На орбите» (Orbital). Об этом говорится в заявлении на официальном сайте награды.

Роман Харви, состоящий всего из 136 страниц, покорил жюри оригинальностью темы и подходом к её раскрытию. В произведении действие разворачивается на Международной космической станции, где шестеро космонавтов — среди которых двое россиян — проводят одни сутки, наблюдая за красотой планеты и размышляя о её хрупкости.

«На орбите» стал пятым романом в творческой карьере Харви и примечателен тем, что всего на четыре страницы длиннее самого короткого произведения, получившего Букеровскую премию, — «В открытом море» (Offshore) Пенелопы Фицджеральд в 1979 году.

Саманта Харви стала первой женщиной, получившей эту престижную литературную награду с 2019 года. В интервью радиостанции BBC Radio 4 она призналась, что идея книги возникла у неё во время изоляции из-за пандемии CoViD-19. Она отметила, что испытывала неуверенность в начале работы над романом из-за недостатка собственного опыта в космической теме, но всё же решила завершить проект.

В этом году в короткий список претендентов на премию вошли также американец Персиваль Эверетт с романом «Джеймс» (James), австралийская писательница Шарлотт Вуд с книгой «Молитва в каменном мешке» (Stone Yard Devotional), канадская поэтесса Энн Майклс с романом «На руках» (Held), американка Рейчел Кушнер с произведением «Озеро творения»(Creation Lake) и голландка Яэль ван дер Вуден за роман «Сохранить» (Safekeep).