Нобелевку по экономике присудили за объяснение того, почему страны делятся на богатые и бедные
Нобелевскую премию по экономике получили Аджемоглу, Джонсон и Робинсон
Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон. Фото © The Nobel Prize
Нобелевскую премию по экономике получили Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон за совместные «исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние». Об этом сказано на официальном сайте премии.
Лауреаты в своих трудах разобрали вопрос того, от чего зависит экономическое процветание стран в долгосрочной перспективе. В исследованиях они пришли к заключению о том, что поддержка демократии и инклюзивных институтов «является важным шагом вперед в содействии экономическому развитию».
Ранее на сайте Нобелевского комитета сообщили, что премию по литературе в этом году получит 54-летняя южнокорейская писательница Хан Ган. Она получила награду за «интенсивную поэтическую прозу, которая помогает пережить исторические травмы и обнажает хрупкость человеческой жизни». За «открытие фундаментального принципа регуляции активности генов» лауреатами по медицине стали биологи Эмброс и Равкан. Премии по физике за машинное обучение и нейронные сети удостоились учёные Гопфилд и Гинтон. За исследования белковых молекул награду в области химии получили химики Джампер, Хассабис и Бейкер. Нобелевскую премию мира присудили японской организации Nihon Hidankyo за «усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия».