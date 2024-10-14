Нобелевку по экономике присудили за объяснение того, почему страны делятся на богатые и бедные

Нобелевскую премию по экономике получили Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс А. Робинсон за совместные «исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние». Об этом сказано на официальном сайте премии.

Лауреаты в своих трудах разобрали вопрос того, от чего зависит экономическое процветание стран в долгосрочной перспективе. В исследованиях они пришли к заключению о том, что поддержка демократии и инклюзивных институтов «является важным шагом вперед в содействии экономическому развитию».