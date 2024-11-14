Пенсионерка умерла в муках в подмосковной больнице после одного укола в ягодицу

Пенсионерка умерла после укола в ягодицу в подмосковной больнице. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказала дочь погибшей Надежда.

По словам женщины, её 87-летнюю маму Валентину Васильевну Гончарову госпитализировали в неврологическое отделение ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» в связи с проблемами с сосудами головного мозга. Дочь сопровождала родственницу и слышала разговор с медсестрой. Бабушка призналась сотруднице, что одна сторона у неё вся исколота и сильно истощена и попросила сделать укол в другую. Медсестра, по словам женщины, отказалась ждать, пока старушка перевернётся и сделала инъекцию, в ходе которой пациентка закричала от боли.

Позже выяснилось, что бабушке повредили седалищный нерв. Всю ночь она промучилась от боли, а когда утром попыталась встать с кровати, упала и сломала бедро. Гончарову перевели в травматологию, где, по словам дочери, её не осмотрели и сразу положили в палату. Надежда дважды ходила в ординаторскую просила врачей осмотреть её маму, но никто так и не пришёл.

Пенсионерка мучается на больничной койке после укола и перелома бедра. Видео © SHOT

Соседки по палате отмечали ухудшение состояние новой пациентки: та бледнела, у неё синели губы, она звала на помощь, но никто не приходил. Когда женщина затихла, все подумали, что она уснула. Только около 21:00 медицинская работница, пришедшая взять кровь, обнаружила, что пациентка скончалась.

Дочь умершей обратилась с жалобами во все возможные инстанции и в суд. По её словам, проверка Минздрава заключила, что после перелома бабушку необходимо было отправить в отделение интенсивной терапии, где был шанс её спасти. Также, со слов Надежды, выяснилось, что травматолог, которого они с матерью звали весь день, отписался, что якобы провёл осмотр уже после 21:00 - в это время пациентка уже была мертва.

Суд встал на сторону Надежды и присудил руководство больницы выплатить её компенсацию 100 тысяч рублей. Однако это не устроило пострадавшую, она намерена подавать апелляцию.