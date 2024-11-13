У ведущего Юрия Николаева диагностировали ковид на фоне воспаления лёгких

У ведущего Юрия Николаева подтвердился коронавирус. Инфекцию показал ПЦР-тест, который у народного артиста взяли во время госпитализации 10 ноября, пишет Mash.

Состояние 75-летнего ведущего осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких. Из-за этого звёздный пациент кашляет. Десять лет назад ему удалили часть лёгкого из-за онкологии, поэтому восстановление даётся труднее. Осложняют положение и проблемы со стенками аорты.

11 ноября стало известно о госпитализации Юрия Николаева. Вечером 10 ноября у него поднялась высокая температура, а затем он упал в обморок. Любимца публики экстренно доставили в реанимацию одной из московских клиник. Сам Николаев позже вышел на связь и сообщил о воспалении лёгких.