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Регион
13 ноября, 05:17

У ведущего Юрия Николаева диагностировали ковид на фоне воспаления лёгких

Юрий Николаев. Фото © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

Юрий Николаев. Фото © АГН «Москва» / Кирилл Зыков

У ведущего Юрия Николаева подтвердился коронавирус. Инфекцию показал ПЦР-тест, который у народного артиста взяли во время госпитализации 10 ноября, пишет Mash.

Состояние 75-летнего ведущего осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких. Из-за этого звёздный пациент кашляет. Десять лет назад ему удалили часть лёгкого из-за онкологии, поэтому восстановление даётся труднее. Осложняют положение и проблемы со стенками аорты.

11 ноября стало известно о госпитализации Юрия Николаева. Вечером 10 ноября у него поднялась высокая температура, а затем он упал в обморок. Любимца публики экстренно доставили в реанимацию одной из московских клиник. Сам Николаев позже вышел на связь и сообщил о воспалении лёгких.

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Андрей Бражников
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