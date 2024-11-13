Россия дала важный совет Илону Маску по работе в команде Трампа
Замглавы МИД Богданов посоветовал Маску помочь странам Африки для их процветания
Бизнесмену и предпринимателю Илону маску посоветовали обратить внимание на Африку и помочь стране в дальнейшем процветании. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.
«Илону Маску? А он не обращает? Обратить, конечно, внимание нужно. На пользу дела. Наши западные партнёры обращали на Африку внимание только с точки зрения выкачивания оттуда ресурсов», — сказал дипломат по итогам первой министерской конференции Россия — Африка.
По словам Богданова, главная задача сейчас — оказать реальную помощь странам Африки, чтобы они «развивались и их богатство, ресурсы были использованы на пользу владельцев, народа».
Сам Илон Маск недавно заявил, что США ждёт глобальная опасность и всё из-за того, что его назначили главой нового Департамента государственной эффективности. По словам предпринимателя, проблемы настигнут бюрократию Америки. Маск планирует создать таблицу лидеров по самым глупым тратам средств налогоплательщиков.
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