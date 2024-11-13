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13 ноября, 08:06

Захарову шокировал чудовищный выпад Джей Ло о «расизме» Трампа

Захарова сочла чудовищным мракобесием выпад Дженнифер Лопес в сторону Трампа

Певица Дженнифер Лопес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Певица Дженнифер Лопес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jlo

Высказывания певицы Дженнифер Лопес о том, что избранный президент США Дональд Трамп якобы оскорбил всех латиноамериканцев страны, являются чудовищным мракобесием. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Она звезда шоу-бизнеса, вопросов нет. Но она залезает в политический дискурс, не приводя аргументов, и начинает предупреждать об опасности какого-то политического деятеля», – сказала политик в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Недавно певица оказалась в центре событий, связанных со скандалом вокруг рэпера Пи Дидди. При этом Джей Ло не стала никого предупреждать о чудовищных белых вечеринках исполнителя, несмотря на то, что «многие стали реальными жертвами», заметила Захарова.

«Лопес много лет находилась в эпицентре событий, которые сейчас имеют юридически уголовную квалификацию в американском обществе, и которые имеют подтверждение огромного количества свидетелей и характеризуются как чудовищное мракобесие, разврат, надругательство, и истязательство. Она об этом знала и ни слова не сказала, не предупредила ни одного человека ни из ближайшего круга, ни массово о том, что это опасно», — обратила внимание дипломат.

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Напомним, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах большая часть звёзд шоубизнеса и обычных американцев решила покинуть США. Например, уехать из штатов, согласно опросу, готовы 53 процента миллионеров. В целом за три года запросов от американцев о переезде за рубеж выросло в три раза. Также покинуть территорию Америки решил сын американского бизнесмена, основателя компании SpaceX Илона Маска Ксавьер.

Наталья Афонина
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