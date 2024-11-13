Выбор, а не данность: Озвучены 4 способа избавиться от отравляющих жизнь негативных мыслей
Духовный наставник Крийа: Медитации помогут избавиться от негативных мыслей
Когда в жизни всё идёт не по плану, очень сложно перестроиться на позитивный лад. Однако при помощи ряда методик всё-таки можно переключить голову с плохих мыслей на хорошие. Как это сделать, рассказал РИА «ФедералПресс» мастер крийя йоги, духовный наставник Имрам Крийа.
По словам эксперта, важно осознать, что наши мысли — это выбор, а не данность. Поэтому первым шагом к позитивному мышлению является осознание мыслей и их влияния на жизнь. Помочь процессу могут практики внимательности, медитации и ведение дневника благодарности. Кроме того, важно окружать себя позитивными и вдохновляющими людьми.
«Учитесь мыслить позитивно, и вы увидите, как ваша жизнь начнёт меняться к лучшему. В конце концов, тот мир, который мы создаём в своём сознании, отражается и в нашем внешнем окружении. Именно от нас зависит, каким будет этот мир», — поделился Имрам Крийа.
Он добавил, что негативные мысли могут плохо сказаться на ментальном здоровье (привести к депрессии, тревоге и прочему) и физическом. В этот момент происходит активная выработка гормонов стресса, что отравляет организм и ведёт к различным заболеваниям.
Ранее Life.ru писал, что поднять себе настроение и снизить уровень кортизола можно при помощи некоторых продуктов питания. К ним относятся тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Рыба, содержащая омега-3 жирные кислоты, тоже хороший вариант, и лучше выбирать лосось, сардины и скумбрию. Урегулировать работу надпочечников может авокадо. Однако следует помнить, что заедать стресс — не всегда хорошая идея, такая привычка может привести к лишнему весу и другим проблемам со здоровьем. Нельзя также забывать о спорте, встречах с друзьями и прогулках на свежем воздухе.