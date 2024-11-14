Telegram резко перестал работать у россиян в ночь на 14 ноября
В ночь на 14 ноября пользователи из России столкнулись с массовым сбоем в работе Telegram, согласно данным Downdetector.
Согласно данным сервиса, первые жалобы начали поступать около полуночи. Проблемы затронули работу мобильного приложения и веб-версии Telegram, а также систему оповещений.
Наибольшее количество сообщений о сбоях поступает от жителей Москвы, Московской области, а также Тверской, Нижегородской и Рязанской областей. Кроме того, сложности испытывают пользователи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ранее появилась информация, что мессенджер Павла Дурова рискует вновь оказаться привлечённым к ответственности за административное нарушение, в частности за неудаление запрещённых к публикации сведений. Если вина Telegram будет доказана, то штраф составит до 4 миллионов рублей. Напомним, на Telegram уже был наложен штраф Таганским судом Москвы. Его размер составил 4 миллиона рублей. Наказание избрано за неудаление мессенджером нескольких каналов, содержащих экстремистские материалы.
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