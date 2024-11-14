Telegram резко перестал работать у россиян в ночь на 14 ноября

В ночь на 14 ноября пользователи из России столкнулись с массовым сбоем в работе Telegram, согласно данным Downdetector.

Согласно данным сервиса, первые жалобы начали поступать около полуночи. Проблемы затронули работу мобильного приложения и веб-версии Telegram, а также систему оповещений.