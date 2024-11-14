Экс-футболист «Спартака» раскрыл, сколько денег ему нужно для комфортной жизни
Экс-футболист «Спартака» Яковлев заявил, что тратит 150 тысяч рублей в месяц
Павел Яковлев. Обложка © Telegram / Броуки | Broke Boys FC
Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни. В интервью на YouTube-канале «Спартак Шоу» спортсмен объяснил, что если он живет на базе, то ему хватает 30 тысяч рублей. Однако в обычной жизни для того, чтобы покрыть все расходы, включая квартплату, продукты, бензин, такси и одежду, сумма повышается до 150 тысяч рублей.
33-летний Павел Яковлев — воспитанник футбольной школы «Спартака». Он начал играть за основную команду в 2009 году. Кроме «Спартака» Яковлев выступал за «Крылья Советов», «Мордовию», «Анжи», «Факел» и казахстанские «Кызыл-Жар» и «Елимай». Сейчас он является игроком медийной команды «БроукБойз».
Ранее нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Артём Дзюба рассказал, что решил выплеснуть эмоции, когда ушёл в раздевалку после замены в матче с московским «Спартаком». Спортсмен отметил, что не хотел, чтобы это кто-то заметил.