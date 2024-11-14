Экс-футболист «Спартака» раскрыл, сколько денег ему нужно для комфортной жизни

Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни. В интервью на YouTube-канале «Спартак Шоу» спортсмен объяснил, что если он живет на базе, то ему хватает 30 тысяч рублей. Однако в обычной жизни для того, чтобы покрыть все расходы, включая квартплату, продукты, бензин, такси и одежду, сумма повышается до 150 тысяч рублей.