Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 01:53

Экс-футболист «Спартака» раскрыл, сколько денег ему нужно для комфортной жизни

Экс-футболист «Спартака» Яковлев заявил, что тратит 150 тысяч рублей в месяц

Павел Яковлев. Обложка © Telegram / Броуки | Broke Boys FC

Павел Яковлев. Обложка © Telegram / Броуки | Broke Boys FC

Бывший игрок московского «Спартака» Павел Яковлев рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни. В интервью на YouTube-канале «Спартак Шоу» спортсмен объяснил, что если он живет на базе, то ему хватает 30 тысяч рублей. Однако в обычной жизни для того, чтобы покрыть все расходы, включая квартплату, продукты, бензин, такси и одежду, сумма повышается до 150 тысяч рублей.

33-летний Павел Яковлев — воспитанник футбольной школы «Спартака». Он начал играть за основную команду в 2009 году. Кроме «Спартака» Яковлев выступал за «Крылья Советов», «Мордовию», «Анжи», «Факел» и казахстанские «Кызыл-Жар» и «Елимай». Сейчас он является игроком медийной команды «БроукБойз».

«‎Самый экономный» футболист сборной России раскрыл скромные траты на жизнь
«‎Самый экономный» футболист сборной России раскрыл скромные траты на жизнь

Ранее нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Артём Дзюба рассказал, что решил выплеснуть эмоции, когда ушёл в раздевалку после замены в матче с московским «Спартаком». Спортсмен отметил, что не хотел, чтобы это кто-то заметил.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ФК Спартак
  • Футбол
  • Спорт
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar