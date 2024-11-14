Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 05:33

Mash: Жена ведущего Юрия Николаева экстренно госпитализирована в Москве

Юрий Николаев. Фото © АГН «Москва» / Авилов Александр

Юрий Николаев. Фото © АГН «Москва» / Авилов Александр

Жена ведущего Юрия Николаева экстренно госпитализирована в Москве, утверждает Mash. По сведениям журналистов, Элеонора находится в реанимации.

Пациентке диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию – нарушение кровообращения головного мозга, в результате которого начинается кислородное голодание.

Элеоноре Николаевой стало плохо на фоне госпитализации супруга с ковидом, чьё состояние осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких. Сам Николаев настаивает, что коронавируса у него нет, врачи диагностировали у него воспаление лёгких.

У Николаева лопнуло терпение из-за слухов о его новом диагнозе
У Николаева лопнуло терпение из-за слухов о его новом диагнозе
Андрей Бражников
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar