Mash: Жена ведущего Юрия Николаева экстренно госпитализирована в Москве
Юрий Николаев. Фото © АГН «Москва» / Авилов Александр
Жена ведущего Юрия Николаева экстренно госпитализирована в Москве, утверждает Mash. По сведениям журналистов, Элеонора находится в реанимации.
Пациентке диагностировали дисциркуляторную энцефалопатию – нарушение кровообращения головного мозга, в результате которого начинается кислородное голодание.
Элеоноре Николаевой стало плохо на фоне госпитализации супруга с ковидом, чьё состояние осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких. Сам Николаев настаивает, что коронавируса у него нет, врачи диагностировали у него воспаление лёгких.