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Регион
13 ноября, 12:12

У Николаева лопнуло терпение из-за слухов о его новом диагнозе

Телеведущий Юрий Николаев опроверг слухи о том, что у него COVID-19

Юрий Николаев. Фото © АГН «Москва» / Сергей Киселев

Юрий Николаев. Фото © АГН «Москва» / Сергей Киселев

Юрий Николаев прокомментировал слухи о своём новом диагнозе. В СМИ появилась информация, что у телеведущего обнаружили ковид на фоне воспаления лёгких. Якобы ПЦР-тест показал положительный результат. В беседе с RT он опроверг эти новости, резко назвав их ложью.

«Это ложная информация. Не знаю, кто её распустил, только мне мешают», — высказался Николаев.

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11 ноября стало известно о госпитализации Юрия Николаева. Вечером 10 ноября у него поднялась высокая температура, а затем он упал в обморок. Любимца публики экстренно доставили в реанимацию одной из московских клиник. Сам Николаев позже вышел на связь и сообщил о воспалении лёгких. Состояние 75-летнего ведущего осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких. Из-за этого звёздный пациент кашляет. Десять лет назад ему удалили часть лёгкого из-за онкологии, поэтому восстановление даётся труднее. Осложняют положение и проблемы со стенками аорты.

Алёна Зиновьева
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