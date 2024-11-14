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Регион
14 ноября, 05:54

В Крыму заканчивают расчистку обломков обрушенного моста на ж/д путях

Движение поездов после обрушения моста в Крыму возобновится в 11:00 мск

Последствия обрушения моста в Крыму. Фото © Telegram / Следком Крыма и Севастополя

Последствия обрушения моста в Крыму. Фото © Telegram / Следком Крыма и Севастополя

Железнодорожные пути на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма уже скоро полностью расчистят. Пригородные поезда возобновят движения в полном объёме в 11:00 мск. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил советник главы региона Олег Крючков.

«Заканчивается расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе. В 11:00 мск движение пригородных поездов будет восстановлено в полном объёме», — написал он.

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Легковушка влетела под «Газель» на трассе на Урале, погибли пять человек

Ранее Life.ru рассказывал, что в Крыму между сёлами Изумрудное и Маслово обрушился автомобильный мост. В тот момент на дороге находились грузовик и легковой автомобиль. В результате происшествия пострадало двое человек, один из которых в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.

Владимир Озеров
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