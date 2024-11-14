В Крыму заканчивают расчистку обломков обрушенного моста на ж/д путях
Движение поездов после обрушения моста в Крыму возобновится в 11:00 мск
Последствия обрушения моста в Крыму. Фото © Telegram / Следком Крыма и Севастополя
Железнодорожные пути на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма уже скоро полностью расчистят. Пригородные поезда возобновят движения в полном объёме в 11:00 мск. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил советник главы региона Олег Крючков.
«Заканчивается расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе. В 11:00 мск движение пригородных поездов будет восстановлено в полном объёме», — написал он.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Крыму между сёлами Изумрудное и Маслово обрушился автомобильный мост. В тот момент на дороге находились грузовик и легковой автомобиль. В результате происшествия пострадало двое человек, один из которых в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу.