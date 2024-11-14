В Крыму заканчивают расчистку обломков обрушенного моста на ж/д путях

Железнодорожные пути на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма уже скоро полностью расчистят. Пригородные поезда возобновят движения в полном объёме в 11:00 мск. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил советник главы региона Олег Крючков.