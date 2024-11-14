Украину готовят к ужасающему «параду переобувания» Европы по СВО через 2 месяца

Лондон и Париж расценивают уступки в адрес России, которые анонсировал новый избранный президент США Дональд Трамп, своим личным поражением. Поэтому власти этих стран в течение двух месяцев — до инаугурации Трампа — будут активно вымаливать у Джо Байдена дополнительные бонусы для Киева. Ужасающий сценарий Киеву расписал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Камран Гасанов в беседе с «Царьградом».

«Мы видим, что [немецкий канцлер Олаф] Шольц недавно опять сказал о возможности переговоров. Для Лондона подобное — это признание проигрыша. И британский премьер-министр [Кир Стармер] говорил, что мы, дескать, должны добиваться поражения России. Да и [президент Франции Эмманюэль] Макрон, по большому счёту, близок к такой же точке зрения. <…> Они, конечно, не хотят, чтобы наступило перемирие. И поэтому руками Байдена сейчас будут делать по максимуму, чтобы этого не случилось», — отметил Гасанов.

Тем не менее эксперт считает, что в Европе вскоре грядёт «парад переобувания». По его словам, такая политика продолжится до тех пор, пока на посту президента США Байден. Он уверен, что с приходом Трампа риторика по Украине и России резко изменится.

«Они [Макрон, Шольц, Стармер] будут адаптироваться. Конечно, нельзя сказать, что они очень близкие друзья США. Но они привыкли следовать в фарватере американской политики», — заключил эксперт.