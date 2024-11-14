Мост в Крыму обрушила фура с перегрузом на 13 тонн

Мост в Крыму на трассе Джанкой — Маслово обрушился из-за того, что на него заехала перегруженная фура. Она имела превышение по весу 13 тонн, хотя перед мостом установлен знак, определяющий критический перегруз. Об этом сообщил начальник пожарно-спасательного отряда МЧС России по региону Сергей Сорокин.