Мост в Крыму обрушила фура с перегрузом на 13 тонн
Мост на дороге Джанкой – Маслово рухнул из-за перегруженной на 13 тонн фуры
Мост на дороге Джанкой – Маслово. Обложка © Telegram / МЧС России
Мост в Крыму на трассе Джанкой — Маслово обрушился из-за того, что на него заехала перегруженная фура. Она имела превышение по весу 13 тонн, хотя перед мостом установлен знак, определяющий критический перегруз. Об этом сообщил начальник пожарно-спасательного отряда МЧС России по региону Сергей Сорокин.
Обрушение моста на дороге Джанкой-Маслово. Видео © Telegram / МЧС России
Фура перевозила почти 30 тонн продукции, рассказал он «Рен-ТВ». Большегруз занимался доставкой овощей – продукция и сейчас рассыпана на месте ЧП. Разбор завалов продолжается с ночи, к работам привлечены инженерная техника и восстановительный поезд. Предстоит убрать упавшие бетонные плиты моста.
Напомним, мост на дороге Джанкой — Маслово обрушился, когда на нём находилось два автомобиля — легковушка и грузовик. Причиной ЧП назывался перегруженный большегруз. Пострадали два человека, один находится в тяжёлом состоянии.