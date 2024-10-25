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25 октября, 09:47

Оглашён приговор водителю рухнувшего в Мойку автобуса

Водителя упавшего в Мойку автобуса приговорили к 6 годам колонии

Водитель Рахматшох Курбонов, который управлял рухнувшим в Мойку автобусом в Санкт-Петербурге, приговорён к 6 годам колонии. Об этом сообщили в местной прокуратуре, отметив, что ему также назначили запрет на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, почти на 3 года.

Оглашение приговора водителю автобуса. Видео © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

«С учётом позиции стороны обвинения о виде и размере наказания Рахматшоху Курбонову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в прокуратуры.

Момент падения автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку попал на видео
Момент падения автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку попал на видео

Напомним, в мае пассажирский автобус потерял управление, врезался в ограждение Поцелуева мост в Петербурге, проломил его и рухнул в реку Мойку. Водителя задержали, а ход расследования взял под собственный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В результате происшествия погибли семеро находившихся в салоне пассажиров.

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Telegram / Следком

Александра Мышляева
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