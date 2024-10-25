Оглашён приговор водителю рухнувшего в Мойку автобуса

Водитель Рахматшох Курбонов, который управлял рухнувшим в Мойку автобусом в Санкт-Петербурге, приговорён к 6 годам колонии. Об этом сообщили в местной прокуратуре, отметив, что ему также назначили запрет на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, почти на 3 года.