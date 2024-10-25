Оглашён приговор водителю рухнувшего в Мойку автобуса
Водителя упавшего в Мойку автобуса приговорили к 6 годам колонии
Водитель Рахматшох Курбонов, который управлял рухнувшим в Мойку автобусом в Санкт-Петербурге, приговорён к 6 годам колонии. Об этом сообщили в местной прокуратуре, отметив, что ему также назначили запрет на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, почти на 3 года.
Оглашение приговора водителю автобуса. Видео © Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга
«С учётом позиции стороны обвинения о виде и размере наказания Рахматшоху Курбонову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в прокуратуры.
Напомним, в мае пассажирский автобус потерял управление, врезался в ограждение Поцелуева мост в Петербурге, проломил его и рухнул в реку Мойку. Водителя задержали, а ход расследования взял под собственный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В результате происшествия погибли семеро находившихся в салоне пассажиров.
Telegram / Следком