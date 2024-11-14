В Крыму раскрыли сумму, необходимую для восстановления рухнувшего моста
Аксёнов: На восстановление рухнувшего моста в Крыму потратят 180 млн рублей
Мост на дороге Джанкой – Маслово. Обложка © Telegram / МЧС России
На восстановление рухнувшего моста в Крыму, проходящего через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово, потратят примерно 180 миллионов рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
«Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объём финансирования — около 180 млн рублей», — написал Аксёнов в телеграм-канале.
А ранее Life.ru писал, что мост в Крыму обрушился между сёлами Изумрудное и Маслово. В этот момент на дороге Джанкой — Маслово находились легковушка и грузовик. Пострадали два человека. В МЧС отметили, что мост обрушился из-за перегруженной на 13 тонн фуры.