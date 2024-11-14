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14 ноября, 10:49

В Крыму раскрыли сумму, необходимую для восстановления рухнувшего моста

Аксёнов: На восстановление рухнувшего моста в Крыму потратят 180 млн рублей

Мост на дороге Джанкой – Маслово. Обложка © Telegram / МЧС России

Мост на дороге Джанкой – Маслово. Обложка © Telegram / МЧС России

На восстановление рухнувшего моста в Крыму, проходящего через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово, потратят примерно 180 миллионов рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой — Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объём финансирования — около 180 млн рублей», — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Минздрав сообщил о тяжёлом состоянии пострадавшего при обрушении моста в Крыму
Минздрав сообщил о тяжёлом состоянии пострадавшего при обрушении моста в Крыму

А ранее Life.ru писал, что мост в Крыму обрушился между сёлами Изумрудное и Маслово. В этот момент на дороге Джанкой — Маслово находились легковушка и грузовик. Пострадали два человека. В МЧС отметили, что мост обрушился из-за перегруженной на 13 тонн фуры.

Дарья Нарыкова
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