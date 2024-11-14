Громкий взрыв напугал жителей Челябинска в ночь на 14 ноября

На улице Гончаренко в Челябинске в ночь на 14 ноября произошёл взрыв. Пресс-служба регионального ГУ МВД России подтвердила этот факт. Хлопок произошёл между домами №95 и №97, сработали сигнализации автомобилей. Инцидент был зафиксирован камерами домофона.