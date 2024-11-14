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14 ноября, 10:57

Громкий взрыв напугал жителей Челябинска в ночь на 14 ноября

URA.RU: На улице Гончаренко в Челябинске ночью произошёл взрыв

На улице Гончаренко в Челябинске в ночь на 14 ноября произошёл взрыв. Пресс-служба регионального ГУ МВД России подтвердила этот факт. Хлопок произошёл между домами №95 и №97, сработали сигнализации автомобилей. Инцидент был зафиксирован камерами домофона.

Момент взрыва. Видео © Telegram / ЧП | ДТП Челябинск

«Сообщение [о взрыве] зарегистрировано в ОП Ленинский. На место направлены сотрудники полиции, которые проводят поквартирный обход, выясняют обстоятельства инцидента», — сообщили URA.ru в пресс-службе ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что взрыв произошёл в пятиэтажке на Карельском бульваре в Москве вечером, 9 ноября. В результате хлопка случилось обрушение межкомнатных перегородок в квартире. Пострадало 7 человек, в том числе 4 детей.

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Life.ru

Александра Мышляева
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