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14 ноября, 11:03

Песков: Контактов с представителями новой администрации США пока не было

Контактов с представителями новой американской администрации у российских властей ещё не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контактов пока не было», — отметил представитель Кремля на брифинге.

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Ранее Песков сообщил журналистам, что Кремль следит за процессом формирования кадрового состава администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако это не является основным приоритетом для Москвы. Кроме того, он отметил, что повестка вопросов, вызывающих напряжённость в отношениях между Россией и США, настолько обширна, что трудно выделить один ключевой аспект для обсуждения.

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Life.ru

Александр Юнашев
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