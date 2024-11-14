В Госдуме «вручили‎‎» Зеленскому набат из-за ‎революции за мир через силу в Белом доме

Депутат Государственной Думы Амир Хамитов высказался о коррективах, которые внесла в свою позицию относительно Украины Элис Стефаник. Раньше член Палаты представителей Конгресса США активно выступала за поддержку киевского режима и принятие Украины в НАТО, однако теперь её представители уклоняются от прямых ответов на вопрос о её позиции и констатируют, что она во всём поддерживает политику Дональда Трампа. Депутат объяснил Life.ru, почему этого и следовало ожидать.