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14 ноября, 14:31

В Госдуме «вручили‎‎» Зеленскому набат из-за ‎революции за мир через силу в Белом доме

Депутат Госдумы Хамитов: Стефаник изменила своё мнение по Украине из-за Трампа

Элис Стефаник. Фото © Wikipedia

Элис Стефаник. Фото © Wikipedia

Депутат Государственной Думы Амир Хамитов высказался о коррективах, которые внесла в свою позицию относительно Украины Элис Стефаник. Раньше член Палаты представителей Конгресса США активно выступала за поддержку киевского режима и принятие Украины в НАТО, однако теперь её представители уклоняются от прямых ответов на вопрос о её позиции и констатируют, что она во всём поддерживает политику Дональда Трампа. Депутат объяснил Life.ru, почему этого и следовало ожидать.

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Прежде всего, это говорит о степени самостоятельности сегодняшних западных политиков. Свои мнения, как видим, они меняют в зависимости от того, кто в данный момент находится «над ними»

Депутат Государственной Думы Амир Хамитов

Хамитов уверен, если даже Стефаник изменила мнение, то ветер действительно переменился, и для Владимира Зеленского это не просто тревожный звоночек, а самый настоящий набат. Депутат напомнил, что киевского политика предупреждали, что этим всё и закончится.

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Но, видимо, ощущение власти не хуже ощущений от других наркотиков – и обезумевший клоун будет до конца цепляться за трон, наплевав и на законность, и на здравый смысл, и даже на собственную выгоду, которая с каждым днём улетучивается на глазах

Депутат Государственной Думы Амир Хамитов

Команда Зеленского огласила Трампу переделанный «‎план победы»
Команда Зеленского огласила Трампу переделанный «‎план победы»

Напомним, кандидат в постпреды США при ООН Стефаник изменила своё мнение по Украине. Сейчас Стефаник поддерживает политику Трампа по установлению мира на Украине через силу. К «‎революции» примкнул и сенатор Марко Рубио, которого избранный президент США хочет видеть в качестве госсекретаря в своей администрации.

Ольга Годуненко
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