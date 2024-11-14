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Регион
14 ноября, 14:16

В центре Москвы горит старый дом 1930 года

В центре Москвы загорелся жилой многоэтажный дом 1930 года постройки

Прямо сейчас огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. Пожар вспыхнул в жилом многоэтажном доме 1930 года постройки на улице Маросейка. На месте работают 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России.

Пожарные ликвидируют возгорание. Видео © Telegram / «МЧС России»

«Горит квартира на 2 этаже, а также перекрытия между 2 и 3 этажами жилого дома», – уточнили в министерстве. О пострадавших ничего не сообщается.

Напомним, ранее в Москве загорелось общежитие ветеринарной академии Скрябина. Очаг возгорания находится на первом этаже, огонь отрезал людям путь выхода. Несколько человек было заблокировано внутри. К настоящему моменту пожар ликвидировали на площади 65 квадратов. Всего было эвакуировано 247 человек. Пострадал один человек, выпрыгнув из окна. У него колото-резаные раны.

В Подмосковье на 600 квадратах горит сауна отеля LES Art Resort
В Подмосковье на 600 квадратах горит сауна отеля LES Art Resort
Обложка ©

Telegram / «МЧС России»

Алена Пенчугина
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