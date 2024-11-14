В центре Москвы горит старый дом 1930 года

Прямо сейчас огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. Пожар вспыхнул в жилом многоэтажном доме 1930 года постройки на улице Маросейка. На месте работают 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России.

«Горит квартира на 2 этаже, а также перекрытия между 2 и 3 этажами жилого дома», – уточнили в министерстве. О пострадавших ничего не сообщается.