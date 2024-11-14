Российские военные уже на окраинах Купянска, сообщил Марочко

«Наши ребята зашли в населённый пункт Купянск, продвинулись вдоль железнодорожного полотна и зашли на окраины. Также есть подтверждённая информация о том, что завязался довольно-таки серьёзный бой», — цитирует Марочко ТАСС .

Напомним, 11 ноября военкоры сообщили, что ВС России закрепились в районе стадиона «Оскол» на окраине Купянска Харьковской области. А 14 ноября стало известно, что наши парни взяли первый опорник ВСУ в городе. Это позволило на некоторое время «обрубить связь» со штабом командования ВСУ: украинские военные остались без координации и были уничтожены.