Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 14:14

Российские военные уже на окраинах Купянска, сообщил Марочко

Российские войска вошли в Купянск Харьковской области, на окраинах города идут серьёзные бои. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши ребята зашли в населённый пункт Купянск, продвинулись вдоль железнодорожного полотна и зашли на окраины. Также есть подтверждённая информация о том, что завязался довольно-таки серьёзный бой», — цитирует Марочко ТАСС.

Колонны техники ВС РФ с десантом «красиво» вошли в Купянск и попали на видео
Колонны техники ВС РФ с десантом «красиво» вошли в Купянск и попали на видео

Напомним, 11 ноября военкоры сообщили, что ВС России закрепились в районе стадиона «Оскол» на окраине Купянска Харьковской области. А 14 ноября стало известно, что наши парни взяли первый опорник ВСУ в городе. Это позволило на некоторое время «обрубить связь» со штабом командования ВСУ: украинские военные остались без координации и были уничтожены.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar