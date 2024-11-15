«Счастливое трио»: Пушков объяснил, почему жены Трампа нет на фото политика с четой Байденов
Пушков: Совместное фото Трампа и Байдена показывает американское лицемерие
Дональд Трамп и Джо Байден с супругой Джилл. Обложка © White House / Adam Schultz
Всё американское лицемерие ярко продемонстрировано на свежей совместной фотографии действующего и будущего президентов Соединённых Штатов Джо Байдена и Дональда Трампа. Таким мнением в своём телеграм-канале поделился сенатор Алексей Пушков.
«Идиллия на лужайке Белого дома: счастливое трио. Трамп счастлив, что победил, Байден счастлив, что проиграла Камала, а Джилл Байден несчастна, но делает вид, что счастлива (при этом оба ненавидят Трампа и пытались упечь его в тюрьму). Так велит американская политическая традиция», — написал он.
Сенатор также подчеркнул отсутствие на фотографии супруги Трампа Мелании, которая наотрез отказалась прибывать на встречу с Джилл Байден. Вероятно, она не может забыть обыски, организованные в имении Трампов по приказанию Байдена, подытожил Пушков.
«Она не может <...> делать вид, что всё ОК, как предписывает американское лицемерие», — добавил сенатор.
Напомним, Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис на президентских выборах 5 ноября. Республиканцы также получили большинство в Сенате и могут завоевать лидерство в Палате представителей. Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года. По мнению политолога, Байден оставляет Трампу «авгиевы конюшни», которые республиканцу придётся разгребать.