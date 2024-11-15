«Счастливое трио»: Пушков объяснил, почему жены Трампа нет на фото политика с четой Байденов

Всё американское лицемерие ярко продемонстрировано на свежей совместной фотографии действующего и будущего президентов Соединённых Штатов Джо Байдена и Дональда Трампа. Таким мнением в своём телеграм-канале поделился сенатор Алексей Пушков.

«Идиллия на лужайке Белого дома: счастливое трио. Трамп счастлив, что победил, Байден счастлив, что проиграла Камала, а Джилл Байден несчастна, но делает вид, что счастлива (при этом оба ненавидят Трампа и пытались упечь его в тюрьму). Так велит американская политическая традиция», — написал он.

Сенатор также подчеркнул отсутствие на фотографии супруги Трампа Мелании, которая наотрез отказалась прибывать на встречу с Джилл Байден. Вероятно, она не может забыть обыски, организованные в имении Трампов по приказанию Байдена, подытожил Пушков.