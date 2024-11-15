За последние сутки киевский режим потерял более сотни бойцов, танк, бронемашину и четыре автомобиля в Курской области. Такие данные приводит Минобороны РФ.

«Уничтожены танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 122-мм гаубицы Д-30, миномет и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

За всё время боёв в Курском приграничье киевские военачальники зарыли более 32680 своих бойцов. Помимо того, российскими войсками было разбито 213 танков ВСУ, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортёров, 1166 боевых бронированных машин, 944 автомобиля, 283 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.