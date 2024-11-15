«Рвотный рефлекс»: Яна Поплавская отчитала мать Наташи Королёвой за отсутствие совести

Возвращение матери певицы Наташи Королёвой в Москву вызывает «рвотный рефлекс» у звезды советского фильма «Про Красную Шапочку» Яны Поплавской. В VK-шоу «Сорян, это подкаст» актриса прошлась по Людмиле Порывай, которая неоднократно публично выступала против России из-за спецоперации на Украине.

«По сравнению с тем, что происходит, с тем бэкграундом, который накрыл нас, как волной, приезд Порывай у меня уже не вызывает никакого возмущения. Рвотный рефлекс? Безусловно! Можно, конечно, сказать, ну, соскучилась женщина. По дочери, по внуку и так далее. Можно. Но вот в чём вопрос. А совесть где?!» — задалась вопросом Поплавская.