Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 15:53

«Рвотный рефлекс»: Яна Поплавская отчитала мать Наташи Королёвой за отсутствие совести

Актриса Поплавская: Приезд мамы Наташи Королёвой в РФ вызывает рвотный рефлекс

Яна Поплавская и Людмила Порывай. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/the_yana_poplavskaya, mama_luda_star

Яна Поплавская и Людмила Порывай. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/the_yana_poplavskaya, mama_luda_star

Возвращение матери певицы Наташи Королёвой в Москву вызывает «рвотный рефлекс» у звезды советского фильма «Про Красную Шапочку» Яны Поплавской. В VK-шоу «Сорян, это подкаст» актриса прошлась по Людмиле Порывай, которая неоднократно публично выступала против России из-за спецоперации на Украине.

«По сравнению с тем, что происходит, с тем бэкграундом, который накрыл нас, как волной, приезд Порывай у меня уже не вызывает никакого возмущения. Рвотный рефлекс? Безусловно! Можно, конечно, сказать, ну, соскучилась женщина. По дочери, по внуку и так далее. Можно. Но вот в чём вопрос. А совесть где?!» — задалась вопросом Поплавская.

Сочная Наташа Королёва и её невестка-стриптизёрша устроили горячую «битву бикини» на Мальдивах
Сочная Наташа Королёва и её невестка-стриптизёрша устроили горячую «битву бикини» на Мальдивах

Стоит отметить, что 78-летняя Людмила Порывай уже долгое время проживает в Майами. В последние годы она редко появлялась в России, но недавно у неё возникли веские причины для приезда. Летом её 22-летний внук Архип Глушко женился на бывшей стриптизёрше Мелиссе Фокс (Анне Волынкиной). Порывай не смогла быть на свадьбе из-за болезни. Зато теперь она поправилась и приехала в Москву для знакомства с супругой внука.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Наташа Королёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar