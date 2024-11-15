«Рвотный рефлекс»: Яна Поплавская отчитала мать Наташи Королёвой за отсутствие совести
Актриса Поплавская: Приезд мамы Наташи Королёвой в РФ вызывает рвотный рефлекс
Яна Поплавская и Людмила Порывай. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/the_yana_poplavskaya, mama_luda_star
Возвращение матери певицы Наташи Королёвой в Москву вызывает «рвотный рефлекс» у звезды советского фильма «Про Красную Шапочку» Яны Поплавской. В VK-шоу «Сорян, это подкаст» актриса прошлась по Людмиле Порывай, которая неоднократно публично выступала против России из-за спецоперации на Украине.
«По сравнению с тем, что происходит, с тем бэкграундом, который накрыл нас, как волной, приезд Порывай у меня уже не вызывает никакого возмущения. Рвотный рефлекс? Безусловно! Можно, конечно, сказать, ну, соскучилась женщина. По дочери, по внуку и так далее. Можно. Но вот в чём вопрос. А совесть где?!» — задалась вопросом Поплавская.
Стоит отметить, что 78-летняя Людмила Порывай уже долгое время проживает в Майами. В последние годы она редко появлялась в России, но недавно у неё возникли веские причины для приезда. Летом её 22-летний внук Архип Глушко женился на бывшей стриптизёрше Мелиссе Фокс (Анне Волынкиной). Порывай не смогла быть на свадьбе из-за болезни. Зато теперь она поправилась и приехала в Москву для знакомства с супругой внука.