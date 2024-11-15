«Разговор закончен»: Девочки, укравшие кота Лучика из зоомагазина, раскрыли его судьбу

Две девочки, укравшие кота Лучика из московского зоомагазина и уехавшие в Крым, рассказали полиции, что делали перед этим. Видео с их рассказом в телеграм-канале опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Девочки рассказывают о судьбе украденного кота Лучика. Видео © Telegram / Ирина Волк

По словам школьниц, они решили не приходить на первый урок, но их прогулка затянулась. В итоге девочки посетили несколько торговых центров и зоомагазинов.

«Нам понравилась одна кошка, мы её взяли. Потом кошка сбежала. На этом у нас всё — с кошками разговор закончен», — заявила одна из девочек.

Почему школьницы в итоге отправились в Алушту, пока остаётся под вопросом. В ближайшее время девочек вернут в Москву и передадут родителям. Тем временем столичные волонтёры и просто неравнодушные граждане отправились на поиски Лучика.