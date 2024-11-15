Юрист посоветовал собрать доказательную базу для лишения Касьянова* пятикомнатной квартиры

Предложение общественников отобрать в пользу государства московскую квартиру у экс-премьера России Михаила Касьянова* должно основываться на конкретных фактах нарушения законодательства. Об этом заявил юрист Денис Хмелевской.

«Если у «Ветеранов России» есть факты, что Касьянов* приобрёл эту недвижимость за счёт полученных преступным путём средств, то пусть предъявят их. А так можно с головой погрузиться в анархию и дикость», — сказал специалист в беседе с «Ридусом».

Хмелевской подчеркнул, что он не защищает живущего в Прибалтике Касьянова*, но, по его мнению, «Ветераны России» должны действовать по-другому. Юрист предложил, чтобы общественники формировали доказательную базу и передавали её в правоохранительные органы. Специалист считает, что только в этом случае обсуждение изъятия недвижимости Касьянова* станет конструктивным. Хмелевской также отметил, что не следует думать о мести к тем или иным «сомнительным» личностям. Важно — заставить государственный аппарат работать так, чтобы подобные фигуры больше не появлялись в нашей стране, резюмировал он.

Напомним, что ранее активисты из движения «Ветераны России» потребовали изъять квадратные метры Касьянова* в пользу государства. Экс-премьер хотел продать недвижимость площадью 427 квадратов за 700 миллионов рублей. Потенциальным владельцам предлагали просторные комнаты, панорамные окна с обзором на Дом правительства и высотку на Кудринской, а также круглосуточную охрану, персидские ковры, библиотеку и целых пять санузлов.