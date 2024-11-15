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15 ноября, 16:44

Юрист посоветовал собрать доказательную базу для лишения Касьянова* пятикомнатной квартиры

Юрист Хмелевской: Для лишения Касьянова* жилья нужно собрать доказательную базу

Михаил Касьянов*. Обложка © ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

Михаил Касьянов*. Обложка © ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

Предложение общественников отобрать в пользу государства московскую квартиру у экс-премьера России Михаила Касьянова* должно основываться на конкретных фактах нарушения законодательства. Об этом заявил юрист Денис Хмелевской.

«Если у «Ветеранов России» есть факты, что Касьянов* приобрёл эту недвижимость за счёт полученных преступным путём средств, то пусть предъявят их. А так можно с головой погрузиться в анархию и дикость», — сказал специалист в беседе с «Ридусом».

Хмелевской подчеркнул, что он не защищает живущего в Прибалтике Касьянова*, но, по его мнению, «Ветераны России» должны действовать по-другому. Юрист предложил, чтобы общественники формировали доказательную базу и передавали её в правоохранительные органы. Специалист считает, что только в этом случае обсуждение изъятия недвижимости Касьянова* станет конструктивным. Хмелевской также отметил, что не следует думать о мести к тем или иным «сомнительным» личностям. Важно — заставить государственный аппарат работать так, чтобы подобные фигуры больше не появлялись в нашей стране, резюмировал он.

Напомним, что ранее активисты из движения «Ветераны России» потребовали изъять квадратные метры Касьянова* в пользу государства. Экс-премьер хотел продать недвижимость площадью 427 квадратов за 700 миллионов рублей. Потенциальным владельцам предлагали просторные комнаты, панорамные окна с обзором на Дом правительства и высотку на Кудринской, а также круглосуточную охрану, персидские ковры, библиотеку и целых пять санузлов.

Касьянов* не смог продать пятикомнатную квартиру по-тихому и удалил объявление
Касьянов* не смог продать пятикомнатную квартиру по-тихому и удалил объявление

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.


Наталья Демьянова
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