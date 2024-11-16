Исхудавший и испуганный: В Москве нашли кота Лучика, украденного из зоомагазина
Московские волонтёры нашли на парковке украденного подростками кота Лучика
Кот Лучик. Обложка © Telegram / SHOT
Кот Лучик, ранее похищенный подростками, был найден на улице в Москве. Рыжий кот прятался под припаркованной машиной. Он сильно исхудал из-за перенесённого стресса. Сейчас его готовят к визиту к ветеринару, сообщили представители центра защиты животных «ГБР. Зоозащита» на странице во «Вконтакте».
Кот Лучик. Видео © VK / «ГБР. Зоозащита»
«Лучик найден! Случилось настоящее чудо! Мы все-все в слезах. Он прятался на улице под машинами на парковке. < > К счастью, он не побежал на дорогу. Малыш сильно похудел и глазки испуганные», — написали волонтёры.
Напомним, группа подростков украла кота из зоомагазина в Москве. По словам волонтёров, девочки, которые позарились на пушистика, известны жестоким обращением с животными и раскрашиванием их в разные цвета. До этого Лучика бросили прежние хозяева, и сотрудники зоомагазина на Речном вокзале временно приютили его, пытаясь найти ему новый дом.