Исхудавший и испуганный: В Москве нашли кота Лучика, украденного из зоомагазина

Кот Лучик, ранее похищенный подростками, был найден на улице в Москве. Рыжий кот прятался под припаркованной машиной. Он сильно исхудал из-за перенесённого стресса. Сейчас его готовят к визиту к ветеринару, сообщили представители центра защиты животных «ГБР. Зоозащита» на странице во «Вконтакте».

Кот Лучик. Видео © VK / «ГБР. Зоозащита»

«Лучик найден! Случилось настоящее чудо! Мы все-все в слезах. Он прятался на улице под машинами на парковке. < > К счастью, он не побежал на дорогу. Малыш сильно похудел и глазки испуганные», — написали волонтёры.