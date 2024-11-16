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15 ноября, 21:36

Исхудавший и испуганный: В Москве нашли кота Лучика, украденного из зоомагазина

Московские волонтёры нашли на парковке украденного подростками кота Лучика

Кот Лучик. Обложка © Telegram / SHOT

Кот Лучик. Обложка © Telegram / SHOT

Кот Лучик, ранее похищенный подростками, был найден на улице в Москве. Рыжий кот прятался под припаркованной машиной. Он сильно исхудал из-за перенесённого стресса. Сейчас его готовят к визиту к ветеринару, сообщили представители центра защиты животных «ГБР. Зоозащита» на странице во «Вконтакте».

Кот Лучик. Видео © VK / «ГБР. Зоозащита»

«Лучик найден! Случилось настоящее чудо! Мы все-все в слезах. Он прятался на улице под машинами на парковке. < > К счастью, он не побежал на дорогу. Малыш сильно похудел и глазки испуганные», — написали волонтёры.

«Разговор закончен»: Девочки, укравшие кота Лучика из зоомагазина, раскрыли его судьбу
«Разговор закончен»: Девочки, укравшие кота Лучика из зоомагазина, раскрыли его судьбу

Напомним, группа подростков украла кота из зоомагазина в Москве. По словам волонтёров, девочки, которые позарились на пушистика, известны жестоким обращением с животными и раскрашиванием их в разные цвета. До этого Лучика бросили прежние хозяева, и сотрудники зоомагазина на Речном вокзале временно приютили его, пытаясь найти ему новый дом.

Артём Гапоненко
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