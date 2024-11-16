Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 22:19

Министры обороны стран ЕС обсудят разрешение Киеву на удары по России

РИАН: В ЕС обсудят разрешение Украине на удары по территории России

Главы министерств обороны стран-участниц Евросоюза на следующей неделе обсудят возможность разрешения Украине наносить удары по территории России, учитывая успехи российских войск. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Европе.

«Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остаётся неизменной в поддержке снятия таких ограничений в нынешних сложных условиях. Конечно, многие министры поднимут этот вопрос. Но, как вы знаете, суверенное решение о снятии таких ограничений остаётся за странами Евросоюза», — отметил источник.

Заседание министров обороны стран ЕС запланировано на 19 ноября.

Зря клянчил: Решение Байдена по ударам вглубь РФ ошарашило Зеленского
Зря клянчил: Решение Байдена по ударам вглубь РФ ошарашило Зеленского

Напомним, ранее уходящий в отставку Жозеп Боррель призвал разрешить Киеву бить вглубь России. Позднее в Госдуме назвали это своеобразным вызовом избранному президенту США Дональду Трампу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Анатолий Цейко
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar