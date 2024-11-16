Министры обороны стран ЕС обсудят разрешение Киеву на удары по России

Главы министерств обороны стран-участниц Евросоюза на следующей неделе обсудят возможность разрешения Украине наносить удары по территории России, учитывая успехи российских войск. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Европе.

«Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остаётся неизменной в поддержке снятия таких ограничений в нынешних сложных условиях. Конечно, многие министры поднимут этот вопрос. Но, как вы знаете, суверенное решение о снятии таких ограничений остаётся за странами Евросоюза», — отметил источник.