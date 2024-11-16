Министры обороны стран ЕС обсудят разрешение Киеву на удары по России
РИАН: В ЕС обсудят разрешение Украине на удары по территории России
Главы министерств обороны стран-участниц Евросоюза на следующей неделе обсудят возможность разрешения Украине наносить удары по территории России, учитывая успехи российских войск. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Европе.
«Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остаётся неизменной в поддержке снятия таких ограничений в нынешних сложных условиях. Конечно, многие министры поднимут этот вопрос. Но, как вы знаете, суверенное решение о снятии таких ограничений остаётся за странами Евросоюза», — отметил источник.
Заседание министров обороны стран ЕС запланировано на 19 ноября.
Напомним, ранее уходящий в отставку Жозеп Боррель призвал разрешить Киеву бить вглубь России. Позднее в Госдуме назвали это своеобразным вызовом избранному президенту США Дональду Трампу.
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