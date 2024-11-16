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15 ноября, 23:33

Слуцкий назвал сигналом звонок Шольца Путину

Слуцкий: Звонок Шольца Путину — признание невозможности победы Запада над РФ

Леонид Слуцкий. Обложка © Telegram / СЛУЦКИЙ

Леонид Слуцкий. Обложка © Telegram / СЛУЦКИЙ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале прокомментировал недавний звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому президенту Владимиру Путину. Лидер ЛДПР считает, что этот шаг свидетельствует о начале осознания на Западе невозможности нанесения стратегического поражения России.

Как отметил Слуцкий, это первый случай за два года, когда глава западноевропейского государства напрямую обратился к российским властям, заявив о необходимости диалога.

«Звонок Шольца, по сути, сигнал начавшегося осознания обречённости целей «нанесения стратегического поражения России на поле боя», — подчеркнул политик.

Он также подметил, что «западное меньшинство» не может больше игнорировать позицию России в конфликте на Украине.

Шольц в разговоре с Путиным призвал к переговорам с Украиной
Шольц в разговоре с Путиным призвал к переговорам с Украиной

Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что у Путина и Шольца впервые с декабря 2022 года состоялся телефонный разговор. По мнению политолога, немецкий политик решился на звонок российскому президенту из-за предстоящих выборов в ФРГ.

Анатолий Цейко
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