В Германии указали Киеву на одну деталь в переговорах Путина с Шольцем
Tagesspiegel: Разговор Путина и Шольца стал сигналом Киеву о переговорах
Владимир Путин и Олаф Шольц во время встречи в февраля 2022 года. Обложка © kremlin.ru
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, состоявшийся в пятницу, стал ясным сигналом для Украины о возможных переговорах, сообщает немецкое издание Tagesspiegel. Эксперт по России Штефан Майстер отметил, что этот разговор оказывает давление на подготовку к диалогу.
«Всё больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным», — заявил эксперт.
Для Шольца же звонок имеет особое значение на фоне политического кризиса в ФРГ, связанного с распадом правительственной коалиции. После выборов в Германии канцлер может столкнуться с проблемами, и разговор с Путиным может быть частью его внутриполитической стратегии.
Ранее представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Шольц в разговоре с Путиным отметил важность завершения конфликта на Украине, и призвал к переговорам для установления «справедливого и прочного мира». При всём этом канцлер Германии сообщил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.