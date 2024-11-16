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16 ноября, 00:31

В Германии указали Киеву на одну деталь в переговорах Путина с Шольцем

Tagesspiegel: Разговор Путина и Шольца стал сигналом Киеву о переговорах

Владимир Путин и Олаф Шольц во время встречи в февраля 2022 года. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Олаф Шольц во время встречи в февраля 2022 года. Обложка © kremlin.ru

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, состоявшийся в пятницу, стал ясным сигналом для Украины о возможных переговорах, сообщает немецкое издание Tagesspiegel. Эксперт по России Штефан Майстер отметил, что этот разговор оказывает давление на подготовку к диалогу.

«Всё больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным», — заявил эксперт.

Для Шольца же звонок имеет особое значение на фоне политического кризиса в ФРГ, связанного с распадом правительственной коалиции. После выборов в Германии канцлер может столкнуться с проблемами, и разговор с Путиным может быть частью его внутриполитической стратегии.

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«Надо как-то выкручиваться»: Политолог объяснил звонок Шольца Путину

Ранее представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Шольц в разговоре с Путиным отметил важность завершения конфликта на Украине, и призвал к переговорам для установления «справедливого и прочного мира». При всём этом канцлер Германии сообщил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

Артём Гапоненко
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