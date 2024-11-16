В Германии указали Киеву на одну деталь в переговорах Путина с Шольцем

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, состоявшийся в пятницу, стал ясным сигналом для Украины о возможных переговорах, сообщает немецкое издание Tagesspiegel. Эксперт по России Штефан Майстер отметил, что этот разговор оказывает давление на подготовку к диалогу.

«Всё больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным», — заявил эксперт.

Для Шольца же звонок имеет особое значение на фоне политического кризиса в ФРГ, связанного с распадом правительственной коалиции. После выборов в Германии канцлер может столкнуться с проблемами, и разговор с Путиным может быть частью его внутриполитической стратегии.