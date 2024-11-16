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16 ноября, 13:10

СК проводит проверку по факту гибели премьера Мариинского театра Шклярова

Владимир Шкляров. Обложка © Wikipedia / Oleg Bkhambri (Voltmetro)

Владимир Шкляров. Обложка © Wikipedia / Oleg Bkhambri (Voltmetro)

Сотрудники следственного комитета (СК) РФ организовали проверку из-за гибели артиста балета Мариинского театра Владимира Шклярова. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

«Организована доследственная проверка обстоятельств гибели Шклярова, предварительно причиной смерти стал несчастный случай», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Напомним, о смерти премьера Мариинского театра Владимира Шклярова стало известно 16 ноября. По одной из версий, танцовщик погиб, упав с балкона пятого этажа. По предварительной информации, он пытался выбраться из запертой квартиры за наркотиками. Шклярову было 39 лет. Он служил в Мариинском театре с 2003 года, в 2011-м стал премьером. В 2020 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ.

Раскрыты подробности смерти артиста балета Мариинского театра Шклярова
Раскрыты подробности смерти артиста балета Мариинского театра Шклярова
Дарья Нарыкова
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