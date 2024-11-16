СК проводит проверку по факту гибели премьера Мариинского театра Шклярова

Напомним, о смерти премьера Мариинского театра Владимира Шклярова стало известно 16 ноября. По одной из версий, танцовщик погиб, упав с балкона пятого этажа. По предварительной информации, он пытался выбраться из запертой квартиры за наркотиками. Шклярову было 39 лет. Он служил в Мариинском театре с 2003 года, в 2011-м стал премьером. В 2020 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ.