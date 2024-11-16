Спасателям пришлось вызволять из квартиры 200-килограммовую москвичку

В Москве случилось чрезвычайное происшествие: 200-киллограмовая женщина не смогла самостоятельно покинуть квартиру. Для эвакуации из жилища ей потребовалась помощь спасателей.

Как сообщает 360.ru со ссылкой на анонимный источник, экстренные службы направились к месту ЧП на западе столицы. Уточняется, что с просьбой об эвакуации к спасателям обратилась жительница одного из домов на улицы Давыдковской.