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16 ноября, 14:06

Спасателям пришлось вызволять из квартиры 200-килограммовую москвичку

В Москве случилось чрезвычайное происшествие: 200-киллограмовая женщина не смогла самостоятельно покинуть квартиру. Для эвакуации из жилища ей потребовалась помощь спасателей.

Как сообщает 360.ru со ссылкой на анонимный источник, экстренные службы направились к месту ЧП на западе столицы. Уточняется, что с просьбой об эвакуации к спасателям обратилась жительница одного из домов на улицы Давыдковской.

На Камчатке спасли косатку, угодившую в плен мелководья
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Ранее в Уфе пенсионерка застряла головой в батарее. Вызволять женщину из плена пришлось спасателям. До этого в Калининграде спасли ребёнка, застрявшего между стволами деревьев.

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freepik

Борис Эльфанд
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