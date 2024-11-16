Трагически погибший премьер Мариинки не дожил два дня до операции
Худрук Фадеев: Премьер Мариинки Шкляров погиб незадолго до операции на спине
Владимир Шкляров. Обложка © VK / Мариинский театр
Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров, трагически ушедший из жизни в 39 лет, скончался за два дня до плановой операции на травмированном позвоночнике. Об этой новости сообщил худрук балетной труппы театра Андриан Фадеев.
«У Владимира была травма спины. Всё время он был на серьёзных обезболивающих средствах. На понедельник [18 ноября] ему была назначена сложнейшая операция на позвоночнике. И вот такая трагическая новость», — приводит ТАСС слова худрука.
Гибель Шклярова Фадеев назвал огромной утратой для отечественного балетного искусства. По словам худрука, все коллеги сейчас пребывают в шоке из-за произошедшего.
Напомним, о смерти Владимира Шклярова стало известно сегодня утром. Ему было всего 39 лет. Артист балета служил в Мариинском театре с 2003 года, в 2011-м стал премьером. В 2020 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. Как узнал Life.ru, Шкляров погиб, выпав из окна пятого этажа. Предварительно, он пытался выбраться из запертой квартиры за наркотиками.