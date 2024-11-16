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16 ноября, 18:43

Скончался мужчина, пострадавший при обрушении моста в Крыму

Последствия обрушения моста в Крыму. Обложка © Telegram / Следком Крыма и Севастополя

Последствия обрушения моста в Крыму. Обложка © Telegram / Следком Крыма и Севастополя

Пострадавший при обрушении моста в Джанкойском районе Республики Крым скончался, несмотря на все усилия врачей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«К сожалению, мужчина, получивший тяжёлые травмы в результате обрушения моста в Джанкойском районе, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации», — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, 13 ноября в Крыму между сёлами Изумрудное и Маслово обрушился мост. В момент происшествия на участке дороги Джанкой — Маслово находились легковой автомобиль и грузовик. Сообщалось, что пострадали два человека. По данным МЧС, причиной инцидента стала перегруженная на 13 тонн фура.

Анатолий Цейко
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