Скончался мужчина, пострадавший при обрушении моста в Крыму

Пострадавший при обрушении моста в Джанкойском районе Республики Крым скончался, несмотря на все усилия врачей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

«К сожалению, мужчина, получивший тяжёлые травмы в результате обрушения моста в Джанкойском районе, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации», — говорится в сообщении ведомства.