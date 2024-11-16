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16 ноября, 19:44

Волочкова назвала смерть премьера Мариинки Шклярова безумной трагедией

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Life.ru выразила соболезнования родным погибшего премьера Мариинского театра Владимира Шклярова. Смерть артиста она назвала безумной трагедией.

Балерина призналась, что поражена новостями о гибели Шклярова. Волочкова рассказала, что сегодня была в храме и поставила свечку об упокоении Владимира.

Мы с ним лично не были знакомы, но он танцевал в моём родном театре. Это был замечательный артист, танцовщик с потрясающей техникой и своим драматизмом. Это большая утрата для российского балетного искусства

Анастасия Волочкова

Балерина

Мы с ним лично не были знакомы, но он танцевал в моём родном театре. Это был замечательный артист, танцовщик с потрясающей техникой и своим драматизмом. Это большая утрата для российского балетного искусства
Мы с ним лично не были знакомы, но он танцевал в моём родном театре. Это был замечательный артист, танцовщик с потрясающей техникой и своим драматизмом. Это большая утрата для российского балетного искусства
Трагически погибший премьер Мариинки не дожил два дня до операции
Трагически погибший премьер Мариинки не дожил два дня до операции

Напомним, о смерти Владимира Шклярова стало известно 16 ноября. Ему было всего 39 лет. Артист балета служил в Мариинском театре с 2003 года, в 2011-м стал премьером. В 2020 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. Как узнал Life.ru, Шкляров погиб, выпав из окна пятого этажа. Есть версия, что он пытался выбраться из запертой квартиры за наркотиками.

Ольга Годуненко
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