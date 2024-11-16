Волочкова назвала смерть премьера Мариинки Шклярова безумной трагедией

Балерина призналась, что поражена новостями о гибели Шклярова. Волочкова рассказала, что сегодня была в храме и поставила свечку об упокоении Владимира.

Мы с ним лично не были знакомы, но он танцевал в моём родном театре. Это был замечательный артист, танцовщик с потрясающей техникой и своим драматизмом. Это большая утрата для российского балетного искусства

Напомним, о смерти Владимира Шклярова стало известно 16 ноября. Ему было всего 39 лет. Артист балета служил в Мариинском театре с 2003 года, в 2011-м стал премьером. В 2020 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. Как узнал Life.ru, Шкляров погиб, выпав из окна пятого этажа. Есть версия, что он пытался выбраться из запертой квартиры за наркотиками.