Изменений нет: Какие перепланировки в квартире не получится согласовать

Вопреки распространившейся в прессе информации, официальный порядок согласования перепланировки квартиры в РФ не изменился, сообщил юрист Константин Крохин. Только количество дней на согласование решено сократить с 45 до 13 при сохранении процедуры, уточнил собеседник 360.ru .

Заявления как о будущих, так и уже совершённых перепланировках рассматривает региональный орган жилищного надзора. Он ни в коем случае не согласует незаконные изменения в помещениях, подчеркнул эксперт.