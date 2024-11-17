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Регион
17 ноября, 12:44

Изменений нет: Какие перепланировки в квартире не получится согласовать

Юрист Крохин: Порядок согласования перепланировки квартиры не изменился

Вопреки распространившейся в прессе информации, официальный порядок согласования перепланировки квартиры в РФ не изменился, сообщил юрист Константин Крохин. Только количество дней на согласование решено сократить с 45 до 13 при сохранении процедуры, уточнил собеседник 360.ru.

Заявления как о будущих, так и уже совершённых перепланировках рассматривает региональный орган жилищного надзора. Он ни в коем случае не согласует незаконные изменения в помещениях, подчеркнул эксперт.

«[Незаконными являются] снос несущих стен или замена мокрых мест, утепление балконов и вынос батарей», — подчеркнул юрист.

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Ранее россиянам объяснили, в каких случаях нельзя расширить балкон. Также эксперт рассказал, как частично вернуть деньги за ремонт квартиры.

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Борис Эльфанд
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