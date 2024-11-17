Изменений нет: Какие перепланировки в квартире не получится согласовать
Юрист Крохин: Порядок согласования перепланировки квартиры не изменился
Вопреки распространившейся в прессе информации, официальный порядок согласования перепланировки квартиры в РФ не изменился, сообщил юрист Константин Крохин. Только количество дней на согласование решено сократить с 45 до 13 при сохранении процедуры, уточнил собеседник 360.ru.
Заявления как о будущих, так и уже совершённых перепланировках рассматривает региональный орган жилищного надзора. Он ни в коем случае не согласует незаконные изменения в помещениях, подчеркнул эксперт.
«[Незаконными являются] снос несущих стен или замена мокрых мест, утепление балконов и вынос батарей», — подчеркнул юрист.
Ранее россиянам объяснили, в каких случаях нельзя расширить балкон. Также эксперт рассказал, как частично вернуть деньги за ремонт квартиры.