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17 ноября, 12:48
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Российский биатлонист-чемпион готов завершить карьеру из-за патронов

Биатлонист Бабиков: Если тренер не найдёт патронов, то я завяжу с выступлениями

Антон Бабиков. Обложка © ТАСС / Евгений Тумашов

Антон Бабиков. Обложка © ТАСС / Евгений Тумашов

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков пожаловался на проблемы с патронами. Он также намекнул, что из-за их нехватки он может завершить свою спортивную карьеру.

На масс-старте ЯНГПУР Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), состоявшемся 16 ноября в Ханты-Мансийске, Бабиков допустил восемь промахов и занял 23-е место, уступив победителю Кариму Халили 2 минуты 28,2 секунды. В разговоре с журналистами спортсмен поделился, что на последних тренировках патрон «куда хочет, туда и улетает», что значительно затрудняет ему возможность выступать на высоком уровне.

«Если тренер не найдёт патронов, то завяжу. Будет кто‑нибудь другой стрелять. Если нет патронов, я пару раз так стрельну «в молоко» лёжа, это невозможный штраф. Значит, что поделать. Я так бегать не готов», — приводит «Матч ТВ» слова 33-летнего Бабикова.

Антон Бабиков — чемпион мира 2017 года в мужской эстафетной гонке, четырёхкратный чемпион Европы и многократный призёр этапов Кубка мира.

Ранее Life.ru сообщал, что во время масс-старта в Ханты-Мансийске произошёл оригинальный розыгрыш мест. Биатлонисты Карим Халили и Даниил Серохвостов определили победителя гонки с помощью игры «Камень, ножницы, бумага». Выиграл Халили. Позже он рассказал, что спортсмены изначально договорились о таком развитии событий в случае одновременного финиша.

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Наталья Демьянова
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