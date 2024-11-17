«Пробивной снаряд»: Политолог предсказал, кто будет президентом США после Трампа

Избирательная кампания республиканцев на прошедших выборах в США была ориентирована не столько под избранного президента Дональда Трампа, сколько под его вице-президента Джей-Ди Вэнса, считает политолог Леонид Крутаков. По мнению специалиста, именно 40-летний Вэнс является политическим будущим Америки.

Эксперт считает, что Трамп является своего рода «пробивным снарядом», который открыл путь для новых политических фигур в Республиканской партии. Политолог предполагает, что вскоре эстафету возьмёт другой политик, который сможет продолжить линию Трампа.

«Это воплощение американской мечты. Поэтому я думаю, что Вэнс — это реально тот, под кого и делалась эта избирательная кампания. Просто Трамп — это такой пробивной снаряд, первичный, который надо было использовать. И он в этом качестве хорош. А следующий — это Вэнс, однозначно», — приводит «Царьград» слова Крутакова.