Грузинская оппозиция устанавливает палатки в центре Тбилиси

Представители грузинской оппозиционной партии «За перемены» вместе со своими сторонниками установили палатки в центре Тбилиси и заявили о намерении продолжать уличные протесты против результатов парламентских выборов. Стычек с полицией пока нет.

По информации РИА «Новости», протестующие начали устанавливать палатки перед зданием Тбилисского государственного университета в районе Ваке. Параллельно с этим митинг оппозиции также проходил перед парламентом Грузии в центре столицы, однако собравшиеся там люди начали перемещаться к университету, чтобы присоединиться к протестующим.