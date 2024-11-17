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17 ноября, 17:32

Грузинская оппозиция устанавливает палатки в центре Тбилиси

Представители грузинской оппозиционной партии «За перемены» вместе со своими сторонниками установили палатки в центре Тбилиси и заявили о намерении продолжать уличные протесты против результатов парламентских выборов. Стычек с полицией пока нет.

Обстановка у Тбилисского госуниверситета. Видео © Telegram / NEWSGEORGIA / Новости – Грузия / Tbilisi life

По информации РИА «Новости», протестующие начали устанавливать палатки перед зданием Тбилисского государственного университета в районе Ваке. Параллельно с этим митинг оппозиции также проходил перед парламентом Грузии в центре столицы, однако собравшиеся там люди начали перемещаться к университету, чтобы присоединиться к протестующим.

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Напомним, на парламентских выборах, состоявшихся 26 октября в Грузии, победила правящая партия «Грузинская мечта», которая получила 53,93% голосов и выступает за суверенитет страны, а также против вмешательства Запада во внутренние дела. Однако четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер и совместно набравшие более 37% голосов избирателей, выразили несогласие с результатами выборов. Вечером 28 октября в Тбилиси начались массовые протесты, инициированные оппозицией. 16 ноября итоги выборов утвердили официально.

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Telegram / NEWSGEORGIA / Новости – Грузия

Наталья Демьянова
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