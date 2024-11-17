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17 ноября, 18:42

«Не показывают игры за такие деньги»: Глушаков раскритиковал три трансфера «Спартака»

Глушаков не понимает, что в «Спартаке» делают Маркиньос, Абена и Мангаш

Экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не понимает нахождения в клубе трёх футболистов. Речь идёт о защитниках Миенти Абене (Суринам) и Рикарду Мангаше (Португалия), а также о бразильском полузащитнике Маркиньосе.

«Почему сейчас в «Спартаке» находятся Маркиньос, Абена, Мангаш? Не понимаю. Барко и Угальде — нормальные трансферы. А по Маркиньосу, Абене, Мангашу — не понимаю. Может, они не раскрылись ещё?», — приводит слова Глушакова kp.ru.

По его словам, эти футболисты не показывают той игры, которую должны показывать за «такие деньги».

Также экс-полузащитник не стал называть провальным переход в «Спартак» бразильского форварда Виллиана Жозе.

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Ранее Life.ru писал, что португалец Томаш Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака». Именно по его инициативе в клуб пришли многие новички.

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ТАСС / Олег Бухарев

Никита Никонов
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