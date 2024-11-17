«Не показывают игры за такие деньги»: Глушаков раскритиковал три трансфера «Спартака»

Экс-капитан московского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не понимает нахождения в клубе трёх футболистов. Речь идёт о защитниках Миенти Абене (Суринам) и Рикарду Мангаше (Португалия), а также о бразильском полузащитнике Маркиньосе.

«Почему сейчас в «Спартаке» находятся Маркиньос, Абена, Мангаш? Не понимаю. Барко и Угальде — нормальные трансферы. А по Маркиньосу, Абене, Мангашу — не понимаю. Может, они не раскрылись ещё?», — приводит слова Глушакова kp.ru.

По его словам, эти футболисты не показывают той игры, которую должны показывать за «такие деньги».

Также экс-полузащитник не стал называть провальным переход в «Спартак» бразильского форварда Виллиана Жозе.