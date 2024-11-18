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18 ноября, 00:52

«Я не планирую»: Стармер отказался звонить Путину по примеру Шольца

Sky News: Стармер заявил, что не будет звонить Путину

Кир Стармер. Обложка © Wikipedia / Kirsty O&#x27;Connor / No 10 Downing Street

Кир Стармер. Обложка © Wikipedia / Kirsty O'Connor / No 10 Downing Street

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал решение канцлера Германии Олафа Шольца поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что сам не планирует контактировать с российским лидером. Заявление британского политика приводит Sky News.

По сообщениям Кремля и Берлина, разговор между Шольцем и Путиным состоялся в пятницу и был инициирован немецкой стороной. Согласно источникам, обсуждение включало ряд вопросов, касающихся безопасности и международной политики.

«Это дело канцлера Шольца — с кем ему говорить. Я не планирую разговаривать с Путиным», — заявил премьер.

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А ранее было проведено исследование, где указывалось, что Стармер стал первым премьер-министром Великобритании, чей рейтинг обрушился так стремительно с момента прихода к власти в начале июля. Исследователи считают, что случай Стармера беспрецедентный.

Тимур Хингеев
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