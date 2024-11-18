«Я не планирую»: Стармер отказался звонить Путину по примеру Шольца

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал решение канцлера Германии Олафа Шольца поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что сам не планирует контактировать с российским лидером. Заявление британского политика приводит Sky News.

По сообщениям Кремля и Берлина, разговор между Шольцем и Путиным состоялся в пятницу и был инициирован немецкой стороной. Согласно источникам, обсуждение включало ряд вопросов, касающихся безопасности и международной политики.

«Это дело канцлера Шольца — с кем ему говорить. Я не планирую разговаривать с Путиным», — заявил премьер.