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18 ноября, 07:34

Стала известна причина жестокого избиения футбольного тренера Евсеева и его помощника

На футбольного тренера Евсеева в Астрахани напали пьяные фанаты из-за сигареты

Вадим Евсеев. Фото © VK / ФК «Ленинградец»

Вадим Евсеев. Фото © VK / ФК «Ленинградец»

Экс-футболиста сборной России по футболу, а ныне тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева и его ассистента Александра Шмарко в Астрахани атаковали пьяные фанаты, попросившие закурить. Об этом сообщает SHOT.

20-летний Фарахудин А. попросил у наставника «Ленинградца» сигарету, после чего набросился на него вместе с приятелем, 22-летним Михаилом П. Оба обожают футбол. Сейчас они находятся в полицейском участке. Первый ранее привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков.

Сейчас с Евсеевым и Шмарко всё в порядке. Главному тренеру промыли глаза после перцового баллончика, а его помощнику зашили рану на лице, оставленную ножом во время нападения. В скором времени они вместе с командой отправятся в Петербург.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что на футбольного тренера Вадима Евсеева и его ассистента напали с ножом в Астрахани, где его команда играла против местного клуба «Волгарь». Их атаковали по дороге в гостиницу после матча. Нападавшие попросили у них закурить, но схватились за нож и перцовку, услышав отказ.

Владимир Озеров
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