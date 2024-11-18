Стала известна причина жестокого избиения футбольного тренера Евсеева и его помощника
На футбольного тренера Евсеева в Астрахани напали пьяные фанаты из-за сигареты
Вадим Евсеев. Фото © VK / ФК «Ленинградец»
Экс-футболиста сборной России по футболу, а ныне тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева и его ассистента Александра Шмарко в Астрахани атаковали пьяные фанаты, попросившие закурить. Об этом сообщает SHOT.
20-летний Фарахудин А. попросил у наставника «Ленинградца» сигарету, после чего набросился на него вместе с приятелем, 22-летним Михаилом П. Оба обожают футбол. Сейчас они находятся в полицейском участке. Первый ранее привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков.
Сейчас с Евсеевым и Шмарко всё в порядке. Главному тренеру промыли глаза после перцового баллончика, а его помощнику зашили рану на лице, оставленную ножом во время нападения. В скором времени они вместе с командой отправятся в Петербург.
Ранее Life.ru сообщал о том, что на футбольного тренера Вадима Евсеева и его ассистента напали с ножом в Астрахани, где его команда играла против местного клуба «Волгарь». Их атаковали по дороге в гостиницу после матча. Нападавшие попросили у них закурить, но схватились за нож и перцовку, услышав отказ.