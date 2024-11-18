Стала известна причина жестокого избиения футбольного тренера Евсеева и его помощника

Экс-футболиста сборной России по футболу, а ныне тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева и его ассистента Александра Шмарко в Астрахани атаковали пьяные фанаты, попросившие закурить. Об этом сообщает SHOT.

20-летний Фарахудин А. попросил у наставника «Ленинградца» сигарету, после чего набросился на него вместе с приятелем, 22-летним Михаилом П. Оба обожают футбол. Сейчас они находятся в полицейском участке. Первый ранее привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков.