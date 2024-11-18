Машков представит логотип 80-летнего юбилея Победы 19 ноября

В Москве 19 ноября состоится презентация юбилейного логотипа в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что следующий год станет особенным в свете памятной исторической даты.

«Приближается 2025 год, это особенный год для всех нас. Будем отмечать 80 лет Победы. Это будет очень крупное мероприятие. В этом контексте 19 ноября, то есть завтра, в Музее Победы состоится презентация мероприятий, которые посвящены предстоящему празднованию 80-летия Победы», — рассказал представитель Кремля.