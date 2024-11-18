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Регион
18 ноября, 09:44

Машков представит логотип 80-летнего юбилея Победы 19 ноября

В Москве 19 ноября состоится презентация юбилейного логотипа в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что следующий год станет особенным в свете памятной исторической даты.

«Приближается 2025 год, это особенный год для всех нас. Будем отмечать 80 лет Победы. Это будет очень крупное мероприятие. В этом контексте 19 ноября, то есть завтра, в Музее Победы состоится презентация мероприятий, которые посвящены предстоящему празднованию 80-летия Победы», — рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, логотип представит народный артист России Владимир Машков. Также на мероприятии выступят министр культуры Ольга Любимова, которая анонсирует программу празднования 9 Мая, и исполнительный директор Всероссийского движения «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова с предложениями для активистов, желающих поучаствовать в организации Великого праздника.

В ЛНР открыли отделение Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы
В ЛНР открыли отделение Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет рад приехать в Москву на празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Политик подчеркнул, что не позволит забыть о том, что «свобода пришла с востока». Словацкая оппозиция уже осудила Фицо за подобные высказывания.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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