В Госдуме рассказали, благодаря чему можно понизить ключевую ставку
Депутат Аксакова: Госдума не обсуждает ограничение ипотечных ставок
Государственная дума не обсуждала и не планирует говорить на тему ипотечных ставок в России. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данная проблема является вопросом рынка.
«Не обсуждается и не будет обсуждаться. Ипотека — это вопрос рынка», — ответил Аксаков на вопрос РИА «Новости».
На данный момент ставки по кредитам растут совместно с ключевой ставкой Центрального банка. При этом в ситуации виновата вовсе не политика регулятора, а инфляция. На данный момент снизить стоимость ипотеки можно только путём снижения роста.
«У ЦБ выхода нет, кроме как повышать ключевую ставку. Самая главная мера — это сбить инфляцию. Будет инфляция четыре процента, значит, и проценты по ипотеке будут около семи процентов, других вариантов нет», — резюмировал он.
Напомним, что 25 октября Совет директоров Центрального банка России принял решение увеличить ключевую процентную ставку на два процентных пункта, подняв её с 19% до 21% годовых. Кроме того, регулятор отметил высокую вероятность дальнейшего повышения ставки в декабре.
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