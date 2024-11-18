В Госдуме рассказали, благодаря чему можно понизить ключевую ставку

Государственная дума не обсуждала и не планирует говорить на тему ипотечных ставок в России. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данная проблема является вопросом рынка.

«Не обсуждается и не будет обсуждаться. Ипотека — это вопрос рынка», — ответил Аксаков на вопрос РИА «Новости».

На данный момент ставки по кредитам растут совместно с ключевой ставкой Центрального банка. При этом в ситуации виновата вовсе не политика регулятора, а инфляция. На данный момент снизить стоимость ипотеки можно только путём снижения роста.