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18 ноября, 13:39

В Госдуме рассказали, благодаря чему можно понизить ключевую ставку

Депутат Аксакова: Госдума не обсуждает ограничение ипотечных ставок

Государственная дума не обсуждала и не планирует говорить на тему ипотечных ставок в России. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, данная проблема является вопросом рынка.

«Не обсуждается и не будет обсуждаться. Ипотека это вопрос рынка»,ответил Аксаков на вопрос РИА «Новости».

На данный момент ставки по кредитам растут совместно с ключевой ставкой Центрального банка. При этом в ситуации виновата вовсе не политика регулятора, а инфляция. На данный момент снизить стоимость ипотеки можно только путём снижения роста.

«У ЦБ выхода нет, кроме как повышать ключевую ставку. Самая главная мера — это сбить инфляцию. Будет инфляция четыре процента, значит, и проценты по ипотеке будут около семи процентов, других вариантов нет», — резюмировал он.

ЦБ хочет запретить выдачу ипотеки на срок более 30 лет
ЦБ хочет запретить выдачу ипотеки на срок более 30 лет

Напомним, что 25 октября Совет директоров Центрального банка России принял решение увеличить ключевую процентную ставку на два процентных пункта, подняв её с 19% до 21% годовых. Кроме того, регулятор отметил высокую вероятность дальнейшего повышения ставки в декабре.

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Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Zhupanenko

Наталья Афонина
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