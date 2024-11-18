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18 ноября, 13:50

Бастрыкина и Краснова просят подключиться к проверке «Касты» после выхода на марш в Берлине

«Ветераны России» призвали Бастрыкина и Краснова проверить «Касту» на экстремизм

Группа «Каста». Фото © kasta.world

Группа «Каста». Фото © kasta.world

«Ветераны России» направило генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК России Александру Бастрыкину сообщения с призывом проверить тексты песен группы «Каста» на экстремизм. Организация также просит изучить возможность включить участников рэп-коллектива в реестр иностранных агентов. Об этом сказано в сообщении в телеграм-канале общероссийского общественное движения.

Представители движения указали, что артисты выступали на марше в Берлине, организованном представителями российской оппозиции. Во время выступления «Касты» звучали заявления, наполненные признаками экстремизма и неуважением к России. Рэперы также сообщили о скором выходе клипа к треку под названием «Эмигрант эмигранту — брат, диссидент диссиденту — кент». Представители «Ветеранов России» считают, что в тексте этой песни могут находиться призывы к действиям, представляющим угрозу национальной безопасности страны.

«Мы просим вас: провести проверку текстов песен группы «Каста», а также их публичных высказываний и действий на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, связанными с экстремизмом, оскорблением государственных символов или представителей власти; рассмотреть возможность признания участников группы «Каста» иностранными агентами и их дальнейшего исключения из культурного и информационного пространства Российской Федерации», — сказано в письме председателя движения Ильдара Резяпова Бастрыкину.

Такую же просьбу с призывом организовать проверку «Ветераны России» направили и к Краснову.

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Напомним, что новый альбом «Касты» на стриминговых сервисах заблокировал Роскомнадзор. В ведомстве назвали недостоверной информацию из текстов песен группы, заявив, что она направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ. Затем пластинкой заинтересовались и в «Ветеранах России».

Владимир Озеров
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