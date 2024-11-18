Житель Харьковской области перенёс несколько инсультов из-за жестокости бойцов ВСУ

Украинские солдаты довели жителя Харьковской области до инсульта. Мужчина получал «втык» от киевского режима из-за отказа от принудительной эвакуации. Об этом ТАСС сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) освобождённой части региона.

«Украинские военные несколько раз очень сильно избивали этого человека, удерживали в подвале и ограбили. Он перенёс несколько инсультов, в результате чего ему трудно говорить и передвигаться. У нашего соотечественника два года не было возможности выехать с Украины», — отметили в ВГА.

Также сообщается, что мужчину постоянно игнорировали киевские волонтёры, которые доставляли людям продукты. В итоге жителя насильно вывезли из родного населённого пункта и просто выкинули. В больнице в помощи ему отказывали, либо требовали непосильную сумму. Сейчас пострадавший находится в России.

«Сейчас нашему соотечественнику необходимо пройти медицинское обследование, чтобы начать курс лечения для восстановления здоровья. Также в планах оформление российского гражданства», — добавили в администрации.

Сотрудники ВГА продолжают держать связь с мужчиной. Они уже предоставили ему необходимые на первое время вещи: лекарства, ходунки, инвалидную коляску, постельные принадлежности, продукты, бытовую химию и посуду.