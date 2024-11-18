Москвичи смогут наблюдать полёт МКС в вечернем небе с 20 по 28 ноября

Международную космическую станцию (МКС) можно будет увидеть невооружённым глазом в небе над Москвой по вечерам с 20 по 28 ноября,— информирует «Роскосмос» со ссылкой на службу баллистики РКК «Энергия».

«Улыбаемся и машем рукой космонавтам! Скоро в ночном небе Москвы можно увидеть птицу орбитального полёта — МКС. С 20 по 28 ноября видимость её пролёта над столицей будет наиболее благоприятной», — говорится в сообщении.

Также Роскосмос опубликовал график. Согласно ему, станцию можно будет разглядеть дважды за вечер в период с 17:20 по 20:00 по московскому времени. Длительность полёта МКС над городом составит не более шести минут за раз. Например, 20 ноября МКС можно будет увидеть с 18:12 по 18:16 и с 19:48 по 19:49.

Госкорпорация заверила, что для наблюдения за станцией не требуется специального оборудования, и пожелала жителям Москвы успешной охоты за «птицей орбитального полёта».

Ранее в ночь с 15 на 16 ноября россияне могли наблюдать в небе Бобровую Луну . Она приблизилась к Земле на 357 тысяч километров, была на 14% крупнее и на 30% ярче, чем на дальних участках орбиты. Ноябрьское суперлуние получило свое название от индейцев, которые заметили, что в этот период бобры наиболее активны перед зимними холодами и назваали полнолуние в их честь. Кстати, китайцы называют ноябрьское полнолуние «Белой Луной», а кельты — «Тёмной».